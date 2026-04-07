INI・松田迅 INIの松田迅が７日、横浜スタジアムでの横浜DeNAベイスターズ―中日ドラゴンズ戦前にセレモニアルピッチに挑んだ。横浜DeNAベイスターズが、7日・8日の中日ドラゴンズ戦と、10日の広島東洋カープ戦で『Be☆come Mates GAME』を開催。その初日となったこの日、「2026 BlueMates キャプテン」を務める松田がグラウンドに登場し、始球式に臨んだ。惜しくもワンバンとなったが、躍動感溢れる投球フォームで