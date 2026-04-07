ウクライナの施設で無人機を製造する人＝2日（ロイター＝共同）【キーウ共同】米ABCテレビは6日、ウクライナが3月にロシアに対して実施した無人機攻撃の数がロシアによる攻撃数を上回ったと報じた。2022年のロシアによるウクライナ侵攻開始以来、月別で初めてという。双方の発表を基に伝えた。イラン情勢を受けた原油価格高騰を背景に、ウクライナはロシアの石油施設などへの攻撃を強めている。ABCによると、ロシアが3月に撃墜