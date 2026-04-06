保護された子猫は、投稿主さんが履いている靴下に掴まって、ぶら下がって遊んでいたのだとか。4兄妹でブームが巻き起こったので、投稿主さんは穴あき靴下が続出してしまったとのこと。動画は6万回以上も再生され、「がんばれ」「スパイダーにゃん」とのコメントが集まっています。 【動画：飼い主さんが履いている『靴下に掴まって遊んでいた子猫』→足を動かされても…微笑ましい光景】 子猫たちの間で巻き起こった