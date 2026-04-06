今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『うにうに絵日記』に投稿された、子猫の初めてのお風呂の様子です。投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「可愛い、可愛すぎる」「とても癒されます」といったコメントが寄せられています。 【動画：黒白の赤ちゃんネコを『初めてのお風呂』に入れた結果…思わず応援したくなる『尊い光景』】 初めてのお風呂 登場するのは、生後4か月を過ぎた子猫のうにちゃん。この日、うにち