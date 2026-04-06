今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『うにうに絵日記』に投稿された、子猫の初めてのお風呂の様子です。投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「可愛い、可愛すぎる」「とても癒されます」といったコメントが寄せられています。

【動画：黒白の赤ちゃんネコを『初めてのお風呂』に入れた結果…思わず応援したくなる『尊い光景』】

初めてのお風呂

登場するのは、生後4か月を過ぎた子猫のうにちゃん。この日、うにちゃんは生まれて初めてのお風呂に挑戦することになったそう。

いざお湯に入れられると、やはり怖かったようで、鳴いたり逃げ出そうとしたり一生懸命抵抗していたそうです。それでも爪を出すことはなく、とても優しくていい子だったといいます。

観念したうにちゃん

シャンプーを終えてシャワーで洗い流す時には、最初は怖がっていたうにちゃんも徐々に状況を受け入れたのか、どこか観念した様子だったとのこと。

お風呂から上がった後はおとなしく体を拭かせてくれて、とても良い子にしていたそうです。しかしその時のうにちゃんは、まるで虚無のような顔をしていたんだとか...。

綺麗になりました

体を拭いてもらった後はドライヤーで乾かしてもらったうにちゃん。普段飼い主さんが使っている時の音には驚かないものの、いざ自分に風が向けられると怖かったようです。

大方乾いたあとは、自分で丁寧に毛づくろいをしていたとのこと。そうして初めてのお風呂を無事に乗り切ったうにちゃんは、ふわふわの毛並みになったといいます。

投稿には、「可愛い、可愛すぎる」「爪を出さずに抵抗って...優しい子なんですね」「可愛いやら気の毒やらw」「とても癒されます」「綺麗になったね」など、初めてのお風呂に奮闘するうにちゃんの姿に癒された視聴者から、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『うにうに絵日記』には、他にもうにちゃんや一緒に暮らしている猫ちゃんたちの可愛い日常の姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにうに絵日記」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。