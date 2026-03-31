双子のママとして知られるモデルの黒崎みさが、3月31日（火）にYouTubeを更新。昨年離婚していたことを発表した。【写真】離婚を発表した黒崎みさと双子の子供たち■前向きな離婚に2023年1月に結婚と出産を同時に発表していた黒崎。昨年8月に元人気キャバクラ嬢・みゆうのYouTubeチャンネルに出演した際には、元旦那は、黒崎がかつて働いていたキャバクラの客だったと明かしており、黒崎が一目ぼれしたことを語っていた。現