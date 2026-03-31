双子ママ黒崎みさ、昨年離婚していたことを発表 子供たちのことを第一に考えて決断
双子のママとして知られるモデルの黒崎みさが、3月31日（火）にYouTubeを更新。昨年離婚していたことを発表した。
【写真】離婚を発表した黒崎みさと双子の子供たち
■前向きな離婚に
2023年1月に結婚と出産を同時に発表していた黒崎。昨年8月に元人気キャバクラ嬢・みゆうのYouTubeチャンネルに出演した際には、元旦那は、黒崎がかつて働いていたキャバクラの客だったと明かしており、黒崎が一目ぼれしたことを語っていた。
現在黒崎はSNSで、4歳の双子の息子「あめくん」「ゆきくん」の育児の様子を発信中。Instagramでは「子供たちのことを第一に考え、時間をかけて出した決断ですが、今は前向きに、そして穏やかな気持ちで日々を過ごしています」とつづり、YouTubeではプラスな離婚だとコメントしている。
動画で黒崎は、「夫婦のことなので話せないことが多い」と前置きしつつ、昨年離婚した“ある人”に感銘を受けたと告白。
「離婚＝家族解散」と思っていた黒崎は、離婚をしても家族としては成立している“ある人”の姿を見て、「夫婦が終わっても、子どもを育てるというチームプレイさえできればいいんだ」と目からウロコだったそうで、今回離婚に至ったという。
現在黒崎が住む家は、元旦那が家族のために借りているそう。地元・横須賀に帰る選択肢もあったというが、子どもたちも含めて現在も一緒に住んでいるそうで、「夫婦関係が終わっただけという風に思っていただければと思います」と語った。
これを受けファンは「明るい未来でありますように」「プラスな離婚だったら安心しました」「かっこよくて綺麗で強い母」「去年の秋から結婚指輪してなかったですもんね。お疲れ様でした」などと応援のコメントを寄せている。
引用：「黒崎みさ」Instagram（＠misa_k88）
【写真】離婚を発表した黒崎みさと双子の子供たち
■前向きな離婚に
2023年1月に結婚と出産を同時に発表していた黒崎。昨年8月に元人気キャバクラ嬢・みゆうのYouTubeチャンネルに出演した際には、元旦那は、黒崎がかつて働いていたキャバクラの客だったと明かしており、黒崎が一目ぼれしたことを語っていた。
動画で黒崎は、「夫婦のことなので話せないことが多い」と前置きしつつ、昨年離婚した“ある人”に感銘を受けたと告白。
「離婚＝家族解散」と思っていた黒崎は、離婚をしても家族としては成立している“ある人”の姿を見て、「夫婦が終わっても、子どもを育てるというチームプレイさえできればいいんだ」と目からウロコだったそうで、今回離婚に至ったという。
現在黒崎が住む家は、元旦那が家族のために借りているそう。地元・横須賀に帰る選択肢もあったというが、子どもたちも含めて現在も一緒に住んでいるそうで、「夫婦関係が終わっただけという風に思っていただければと思います」と語った。
これを受けファンは「明るい未来でありますように」「プラスな離婚だったら安心しました」「かっこよくて綺麗で強い母」「去年の秋から結婚指輪してなかったですもんね。お疲れ様でした」などと応援のコメントを寄せている。
引用：「黒崎みさ」Instagram（＠misa_k88）