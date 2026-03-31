教育や研究などの交流と協力を推進し、さらには地域社会への貢献に取り組もうと3月31日、徳島大学と神山まるごと高専が協定を結びました。徳島大学本部で行われた締結式には、徳島大学の河村保彦学長や、神山まるごと高専の五十棲浩二校長らが出席し、協定書にサインしました。協定では、両校の施設や資料の共有、それに、共同研究や共同プロジェクトの推進、さらには、地域社会への貢献にも取り組むとしています。河村学長と五十