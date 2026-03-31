2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』のYouTubeでの生配信が決定。また、オリジナル楽曲アイテムや新ラインとなるアパレルライン「pop yours original」が4月1日から発売開始となる。YouTubeでの配信はDAY1の4月3日（金)、DAY2の4月4日（土）、DAY3の4月5日（日）ともに11時から配信スタート。3日分のYouTube Liveのリンクも公