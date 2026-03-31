ドラァグクイーンとして人気のドリアン・ブリジーダ。 3月31日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、なぜドリアン・ロロブリジーダがドラァグクイーンに目覚めたのか理由を聞いた。大竹「いつからドラァグクイーンになったの？」 ドリアン「私がドラァグクイーンというものに初めて出会ったのは高校3年生の時です。近所で仲良くしていたゲイのお姉さん軍団みたいな方々