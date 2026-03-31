ブックエンドは本をたてるだけじゃない！意外な活用術とは▶【写真付きで解説】ブックエンドでキッチン周りが劇的に使いやすくなる！キッチンでは「これをちょっと置きたい」「置き場所がない」と感じる場面が意外と多いもの。そんなプチストレスを解消してくれるのが、100均のブックエンドです。今回は、SNSで話題の、自由にアレンジできるブックエンドの“じゃない”活用アイデアを3つご紹介します。■その1：ブックエンド