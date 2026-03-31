【100均】ブックエンドがキッチンで大活躍！？目からウロコの活用アイデア3選
▶【写真付きで解説】ブックエンドでキッチン周りが劇的に使いやすくなる！
キッチンでは「これをちょっと置きたい」「置き場所がない」と感じる場面が意外と多いもの。そんなプチストレスを解消してくれるのが、100均のブックエンドです。今回は、SNSで話題の、自由にアレンジできるブックエンドの“じゃない”活用アイデアを3つご紹介します。
■その1：ブックエンドが即席のしゃもじ置きに…！？
【用意する物】
・ブックエンド 1個
・薬味ホルダー（冷蔵庫用の薬味チューブ収納）
【手順】
１．炊飯器の下にブックエンドの短辺を差し込む
２．ブックエンドの上部に薬味ホルダーをひっかける
たったこれだけで、即席のしゃもじ置きが完成！
実際に使ってみても安定感があり、使い勝手も抜群です。
ブックエンドはどんなものでも良いですが、シンプルなデザインのほうが使いやすいでしょう。薬味ホルダーは取り外して洗えるので、毎日気持ちよく使えます。
※蒸気でしゃもじが熱くなる危険性や衛生面の観点から、炊飯器の蒸気口の真上に来ないように設置してください。
■その2：冷蔵庫でのペットボトル転がり問題を解決！
冷蔵庫の中でペットボトル飲料を冷やす際、どうしてもコロコロと転がってしまいプチストレスになることも。そんな悩みも、ブックエンドが解決してくれます！
【用意する物】
・ブックエンド 1〜2個
【手順】
１．冷蔵庫にブックエンドをL字になるように立てて設置して完成
あっという間にペットボトルストッパーが完成しました。これまでの転がるストレスが解消され、取り出しやすさもアップ。
ペットボトルを重ねて収納できることでスペースに余裕が生まれ、冷蔵庫内が整いました。
ブックエンドが滑りやすい場合は、滑り止めシートを下に敷くとより安定します。
また、冷蔵庫の壁側に寄せて使用するならブックエンドは1つでOKですが、壁側以外で使用する場合は2つ用意してください。
■その3：ブックエンドを合体すればコの字ラックに
実はキッチンには活用しきれていないスペースが意外と多いものです。そこで、ブックエンドをうまく取り入れれば、すっきり効率よく収納できます。
【用意する物】
・ブックエンド 2個
・小さめの強力マグネット 4個
【手順】
１．ブックエンドの長辺外側の四隅に強力マグネットを付ける
２．磁石を付けた長辺の上にもう一方のブックエンドの長辺内側を重ねて完成
シンプルな手順でコンパクトな収納ラックができました。
横にスライドすれば幅も調整できるので、デッドスペース対策にぴったり。強力な磁石を使用することで強度が増し、使いやすさがアップしますよ。
ただしブックエンドの耐荷重はそれほど高くないため、グラス・小皿・スパイスなど軽い小物の収納に使用してください。
また、磁石を使用する際は強力な粘着剤でしっかり固定するか、お子さんの手の届かない場所で使用してください。
■おすすめポイントと注意点をチェックしよう！
今回ご紹介したブックエンドの活用アイデアに使用するアイテムは、すべて100均で手軽にそろえられます。特別な工具も必要なく、気軽にチャレンジできるのがうれしいポイントです。ただし、収納する物の重さや形・設置場所によっては安定しにくいこともあるため、安全に配慮しながら取り入れてみましょう。
■ちょっと困った時には100均のブックエンドがぴったり！
今回は、キッチン周りで活躍するブックエンドの活用術をご紹介しました！キッチンに潜むちょっとした使いにくさは、100均のブックエンドで解決できるかもしれません。少し工夫するだけで、毎日のプチストレスが軽減することも。気になった方はお試しください。
文＝こぽり
ダブルワークをしながら1児を子育て中のママライターです。SNSパトロールで見つけた時短テクは、すぐ実践して「家事はラクして楽しむ！」をモットーに過ごしています。子育て・仕事・生活の中で見つけた、暮らしをちょっと楽にするアイデアを発信中です！