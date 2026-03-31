手放せなくなる人が続出ってほんと？ずーっと話題のスパイスミックス「ほりにし」を試してみた！【写真】めっちゃおいしい…「ホリネーズ」を使ったワンランク上の大人のたまごサンドSNSのお料理上手さんたちの投稿では常連のスパイス「ほりにし」。元々はアウトドア用に約５年もかけて開発されたという和歌山発のこだわりのスパイスミックスは、2019年4月発売後にあっという間に話題→大評判となり、累計出荷本数1180万本の売れ行