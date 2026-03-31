何にかけても失敗知らず！万能すぎるスパイスミックス・ほりにしの超定番「白」を試してみた！
【写真】めっちゃおいしい…「ホリネーズ」を使ったワンランク上の大人のたまごサンド
SNSのお料理上手さんたちの投稿では常連のスパイス「ほりにし」。
元々はアウトドア用に約５年もかけて開発されたという和歌山発のこだわりのスパイスミックスは、2019年4月発売後にあっという間に話題→大評判となり、累計出荷本数1180万本の売れ行き。
もうキッチンに常備してるよ！なんて方もきっと多いですよね。
人気があるのはわかるけど、キャンプ料理やスパイスに詳しくない私に使いこなせるのかなー？
存在を知ってはいるけど、実はどう使ったらいいかわからない！
そんな私でさえも「最近お店で実物よく見かけるなー」と気になるようになりました。
それどころか、海外でもその知名度はどんどん上がっていて、訪日外国人のお土産としても人気が高まっているのだとか。
どうやら「ほりにし」の味は、うっかり者の私が知らないうちに、予想をはるかに上回るペースで世界中に浸透しつつあるらしいのです。
これはもしかして、そろそろ私もお世話になるべき時が来た？
今回はそんな有名スパイスミックス「ほりにし」初心者の私が、その魅力と手軽な楽しみ方を改めてご紹介していきたいと思います！
■初めてさんには「ほりにしの白」がおすすめらしい！
購入前に公式サイトなどでちょっと調べてみたところ、どうやら「ほりにし」は辛口やプレミアム、ご当地ものなど料理に合わせた種類が豊富にあるとのこと。
人気の大きさがうかがえます。
凝り性の私はハマったらどんどん沼っていってしまいそうで、すでにワクワクです！
いろいろと迷った上で初心者の私が最初の１本に選んだのは、もちろんコレ！
●「アウトドアスパイス ほりにし」（白）
20種類以上のスパイスをブレンドした、大人気の万能スパイス！
肉・魚・野菜など、どんな食材にも合う和風テイストがオールマイティに使える超定番。
シンプルで和を感じるデザインのラベルがさりげなくていい！
「白」っていうのは、ラベルの色のことだったんですね。
中身が見えて残量が一目でわかる容器、助かります。
封を切って開けてみると、ふわっと香るにんにくとスパイス。
これはまさに、肉に合う香り！
少しだけ味見してみると、予想していたほどはしょっぱくないです。
ベースはしょうゆ風味、しっかりとしてはいるものの決してしつこくない塩味がほどよい感じで、素材のおいしさを引き立ててくれそう。
ラベルの説明を見ると。黒こしょうや赤唐辛子なども入っているようですが、辛さは前面に出てきません。
何種類ものハーブやミルポワ（香味野菜を炒めたもので、料理に「深み」や「コク」を出してくれます）の粉末も入ってるので、とにかくいろんな味が同時に感じられて楽しいです！
しかもそれが全体としてはバランスよくきちんとまとまっているから、不思議なんですよね。
自分で適当に好きなスパイスやハーブを混ぜ合わせただけじゃ決してこの味にはならないだろうな、ということがよくわかります。
■「ホリネーズ」は新感覚のマヨネーズ！？
そして今回、つい勢いでこちらの関連商品も思わずチェックすることに。なにしろマヨネーズが大好きなもので…。このビジュアル、マヨネーズの一種で間違いないですよね！？
●ホリネーズ
マヨネーズに「アウトドアスパイス ほりにし」を配合した「やみつきマヨ」。
ほりにしの絶妙なスパイス感とマヨネーズのコクのあるうま味が相乗効果を生んで、クセになる味わいに。
…おお！？
このマヨの中に大量に見える粒々はなんでしょう？？
さっそく絞り出してみると、大小たくさんの粒が見えます。
黒い小さな粒は黒こしょうですね。ひときわ大きくプチッと存在感があるのは…大粒マスタード！
どうやら、単純にマヨに「ほりにし」を混ぜただけではないようです。
パッケージの説明を読むと、さらに色々な調味料が追加されて味の調整がされているようです。
きっと今まで、一度も食べたことがない味。期待感が高まります！
■まずはシンプルに肉にかけてみた！
まずやってみたかったのは、肉料理。
冷蔵庫に豚ロースがあったので、フライパンでミニトマトと一緒にソテーしてみました。
「ほりにし」を一振りして、ぱくり！
豚の少し甘みのあるコクにスパイシーな「ほりにし」がアクセントになって、思った通りの絶妙に良いバランス！ これは...食欲が爆増してしまうパターンではないですか。
スパイスといえばその辛さが気になりますが、「ほりにしの白」はさわやかな風味はあるものの、辛くはないんですね。
色々な味や香りが口の中で複雑にからみ合う感じが楽しくて、食べ続けていてもぜんぜん飽きません。
今回はあえて豚肉に下味を一切つけずに焼いたのですが、いつも気になる肉のくさみや雑味などは一切感じなかったのが、いちばんの感動でした！
最初は控えめに振りかけてましたが、食べ進むうちに自分にとっての適量がわかってきました。
塩味もほどよいです。
安心感のあるしょうゆベースの味わいは、評判通り白いご飯にもぴったりです。
焼肉やサラダチキンの味つけ、焼き魚の味変にも活躍してくれそう！
たまごかけご飯のしょうゆの代わりに使っても、最高に合いそうですね。
我が家は家族みんなで味つけの好みが少しずつ違っているせいで迷うことが多いんですが、これなら肉だけ焼いて出して、各自パラパラっとかけてもらえばいいので、気が楽でいいです。
スパイシーな肉が好きな夫は放っておくとどんどん１人で消費していってしまいそうなので、その時はやんわり制止したいと思います！
■とにかくドレッシングが絶品！
今回、SNSでの評判を聞いて実はいちばんやってみたかったのが、この万能ドレッシングです。
容器の中に酢（またはレモン汁）と「ほりにし」を適量入れてまぜ、オリーブオイルをたらしてよく振るだけで完成。とってもカンタンですね。
冷蔵庫にある野菜を切ってこのドレッシングをかけるだけで、肉や魚のつけあわせにぴったりなサラダになりました♪
肉に「ほりにし」を振りかけたときは和を感じたのですが、オリーブオイルと合わせたとたんに、今度はなぜか洋のテイストも感じます。
やはりミルポアパウダーが入っているからでしょうか？
オニオンスライスやきゅうり、トマトはもちろん、ほくほくのじゃがいもや焼きなすにからめても、おいしそう！
どんな食材にも合う万能ドレッシングは、味つけがあっさりしがちな野菜のおかずにパンチを与えてくれます。
■パンや卵との相性抜群な「ホリネーズ」
「ほりにし」とマヨネーズのいいとこどり！という噂の「ホリネーズ」。
刻んだゆで卵とあわせて混ぜたら、しっとりおいしいたまごフィリングができました！
これを食パンにたっぷりとはさむだけで、朝ごはんやお弁当にもぴったりのリッチなたまごサンドが爆誕です。
スパイスの風味を、マヨの豊かなコクと甘みがしっかりと受け止めています。
ぷちぷちと口の中ではじける粒マスタードの食感が心地よくさわやか！
うーん、これはクセになる...
いつもよりワンランク上の大人のたまごサンドが楽しめます。
「ホリネーズ」だけでけっこうしっかりと味がつくので、私は他の調味料は足さなくて良いかなあ、と思いました。
マヨネーズよりはちょっと甘めなので、そこはお好みで酢やレモン汁で酸味を足したりしても良いかもしれません。
とにかく、味つけが一度できまって超便利！
サンドする前に、食パンにもあらかじめ「ホリネーズ」をうすく塗っておくと、より濃厚な味わいが楽しめる気がします。
調子に乗ってどんどん使っていくと、あっという間になくなる予感がしますが...。
■温野菜を「ホリネーズ」であえるだけで格上げ成功！
野菜のサブおかず、肉や野菜を焼いている間に、あと５分以内でもう１品できたらうれしいですよね！
「ホリネーズ」はそんな切羽詰まった平日夕方の私も救ってくれそう。
冷蔵庫にきのことパプリカの残りが少しだけあったので、きのこはほぐしてレンジ蒸しに、パプリカは小さめに切って「ホリネーズ」で一緒にあえちゃいました。
えー！？
こんなにテキトーに作ったのに、失敗なく「ちゃんと作りました」感じになるのはなぜですか？
あっさり系の野菜の味つけにコクをプラスしたい時に、とっても便利ですね！
もしかして、これがあればポテトサラダやかぼちゃサラダもあっという間にできちゃうのでは...？
なんでも受け止めてくれるところは、「ほりにし」と一緒のようです。
■「ほりにし」と「ホリネーズ」はキッチンに両方必要！
今回「ホリネーズ」を実食する前には、不覚にも私はこう思ってしまったのでした。
あれ？ うちにあるマヨネーズに「ほりにし」を入れたら、もしかしてほぼほぼ「ホリネーズ」になるのでは！？
それで実際に普通のマヨネーズに「ほりにし」を混ぜて食べてみたんですが、それはそれでおいしかったものの「ホリネーズ」ではありませんでした。すみませんでした…（泣）。
スパイスってすごい！
一度使い始めたらずっとキッチンにストックしておきたくなる人の気持ちが、よくわかりました。
そしてすでに私もその沼に片足を突っ込んでしまっています。
次は赤（辛口）？それとも黒（燻製）？ それとも、ここは思い切って金（プレミアム）に手を伸ばしてしまうべき…？ いやいや、まずは白を使い切ってからでしょ！と、自らの食欲を戒める毎日です。
文・写真／Ayako Yamazaki