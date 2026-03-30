指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は最終回。これまでの連載を振り返ってもらいました！【漫画】過去のマンガを読む■寂しい気持ちでいっぱいです…！！！「はなコミお疲れ様セレモニー」1はなコミがなんと最終回！！！！寂しい気