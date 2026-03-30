【最終回】イコラブ大場花菜の4コマ連載！これまでの連載を振り返って、「締切」「成長」「感謝」などを語る回／はなコミ！第71回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は最終回。これまでの連載を振り返ってもらいました！
【漫画】過去のマンガを読む
■寂しい気持ちでいっぱいです…！！！
はなコミがなんと最終回！！！！寂しい気持ちでいっぱいです…！！！
何も分からぬゼロからスタートして、液タブの使い方、デジタルイラストの描き方など完全自己流でやってきたので、本当に毎回試行錯誤しながら作っていました！なので、定期的にペンの種類が変わったり、絵柄が丸目から縦長の目に変わったり…地道に自分が納得できるスタイルを作ってきました！！
ネタ集めも、＝LOVEの活動で起こったことを忘れないようその場ですぐメモをとったり、写真を撮ったり、書き起こしたりなど記録するようになりました！！
「何を描くか？」を考えるのが結構大変なので、はなコミを描き始める時は、まず最近あったことをばっと書き出し、その中から4コマにしたら楽しそうな話をなんとなく描いてみます。いい感じに4コマにまとまったら文字入れからはじめて、1コマずつ下書き、ペン入れ、色塗り、そして最終調節のデコレーションなどをして完成します。
ちなみに、今回の「はなコミお疲れ様セレモニー」で袴を着たのは理由があります！！私は宝塚歌劇団が好きなのですが、宝塚では退団される時に紋付き袴を着られるんです！組長さん(リーダーのような立場の方)が退団される方のお名前を呼び、大階段を降りてきて、同期と組からお花を頂き挨拶するという流れになっていて…それのオマージュをしてみました！！(笑)
■
はなコミの制作は休日に時間を作って一気に描いているので、休みがあまりない期間の時は、仕事の合間や帰宅後に少しずつ進めたりしていました。集中できる時はいいのですが、初期はなかなか集中できないことが多くて。納得できる線を決めるのにもすごく時間がかかり、一筆描いたら休憩…を繰り返して本当に大変でした。
今は自分が納得できる線を昔より早く描けるようになったので、結構集中して進められるようになったんです♪かなりの成長を感じます。(笑)
漫画は本当に自分との戦いで、締切ギリギリまで描けず追い込まれることもよくありました…(笑)でも締切があるからこそここまで続けてこられたので、とても感謝しています！！！！！！
これから先は締切がなくなるので、自分で筆を奮い立たせて！！！漫画家やイラスト活動をしていこうと思います♪
今までたくさんはなコミを読んでくださった皆さん、本当にありがとうございました！！読んで感想をくださる皆さんのおかげで頑張る力が湧いてきたのです！！！「ファンの皆さんに楽しい話を届けよう！！」その原動力は間違いなく皆さんです！！これからもはなコミをよろしくお願いします！今までありがとうございました！！
【漫画】過去のマンガを読む
■寂しい気持ちでいっぱいです…！！！
はなコミがなんと最終回！！！！寂しい気持ちでいっぱいです…！！！
ネタ集めも、＝LOVEの活動で起こったことを忘れないようその場ですぐメモをとったり、写真を撮ったり、書き起こしたりなど記録するようになりました！！
「何を描くか？」を考えるのが結構大変なので、はなコミを描き始める時は、まず最近あったことをばっと書き出し、その中から4コマにしたら楽しそうな話をなんとなく描いてみます。いい感じに4コマにまとまったら文字入れからはじめて、1コマずつ下書き、ペン入れ、色塗り、そして最終調節のデコレーションなどをして完成します。
ちなみに、今回の「はなコミお疲れ様セレモニー」で袴を着たのは理由があります！！私は宝塚歌劇団が好きなのですが、宝塚では退団される時に紋付き袴を着られるんです！組長さん(リーダーのような立場の方)が退団される方のお名前を呼び、大階段を降りてきて、同期と組からお花を頂き挨拶するという流れになっていて…それのオマージュをしてみました！！(笑)
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はなコミの制作は休日に時間を作って一気に描いているので、休みがあまりない期間の時は、仕事の合間や帰宅後に少しずつ進めたりしていました。集中できる時はいいのですが、初期はなかなか集中できないことが多くて。納得できる線を決めるのにもすごく時間がかかり、一筆描いたら休憩…を繰り返して本当に大変でした。
今は自分が納得できる線を昔より早く描けるようになったので、結構集中して進められるようになったんです♪かなりの成長を感じます。(笑)
漫画は本当に自分との戦いで、締切ギリギリまで描けず追い込まれることもよくありました…(笑)でも締切があるからこそここまで続けてこられたので、とても感謝しています！！！！！！
これから先は締切がなくなるので、自分で筆を奮い立たせて！！！漫画家やイラスト活動をしていこうと思います♪
今までたくさんはなコミを読んでくださった皆さん、本当にありがとうございました！！読んで感想をくださる皆さんのおかげで頑張る力が湧いてきたのです！！！「ファンの皆さんに楽しい話を届けよう！！」その原動力は間違いなく皆さんです！！これからもはなコミをよろしくお願いします！今までありがとうございました！！