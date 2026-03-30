毎日の洗濯は、気づかないうちに時間も手間もかかるもの。そんな負担を軽くしてくれる存在として、洗濯から乾燥まで一気に仕上がる『ドラム式洗濯機』を選ぶ人が増えています。しかし、その便利さにひかれつつも「本当に自分に合うのか」「縦型との違いは？」と迷うこともありますよね。そこで今回は、ラク家事アドバイザーの島本美由紀先生監修のもと、ドラム式洗濯機のメリット・デメリットから失敗しない選び方までをわかりやす