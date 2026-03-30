不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 賃貸・街ランキング 東京23区編」を発表しました。■東京23区でPV数が多い街、総合1位は「世田谷区」◇≪総合≫ 1位「世田谷区」「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった街は、「世田谷区」でした。「世田谷区」は、人口約92万人を擁する東京都内で最大の