小学校高学年になると、女子の見た目に点数をつけてくる男子もいるようで？今回は、そんな男子になってしまった息子を改心させたエピソードをご紹介します。お前の顔面は2点「小6の息子が、女性の見た目について口を出すようになりました。テレビに出ている女性芸能人を見て『髪型微妙だから58点！』など点数づけをしていて……。クラスの女の子に対してもやっているんじゃないかと問い詰めました。そしたら、悪びれもせず『やっ