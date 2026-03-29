中国で今年1〜2月のノートパソコンのオンライン販売台数が前年同期比で40％の大幅減となった。中国メディアのDoNewsが26日に伝えた。中国の市場調査会社・洛図科技（RUNTO）のデータによると、1〜2月の中国の国内ノートパソコンのオンライン小売販売台数は94万7000台で、前年同期比40．5％の大幅減、販売額も59億9000元（約1360億円）で減少幅は同じく40．5％に達した。記事によると、背景には2025年の補助金政策により前倒しで購