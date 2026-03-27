ボルケーノポーズ（？）で気合い十分！【写真】「おいしい、おいしい！」NEWS小山慶一郎さん大絶賛のボルケーノちらしずしボルケーノちらしずしとプリンパフェを実食！作りながら「味が想像できない」と言っていた小山さんの感想はいかに！？小山：よーし、いただきましょう！みきママ：じゃあまずは、ボルケーノちらしずしから。慶ちゃんが今日初めて覚えた“ボルケーノ”（笑）。小山：ボルケーノ！崩すのがもったいない圧巻の