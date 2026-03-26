NTTドコモと日新火災海上保険は、持家住宅向けの火災保険「ドコモの火災保険」（正式名称：すまいの保険）の提供を開始した。ドコモ回線を契約していないユーザーも申し込める。 3つのプランを用意、補償内容はカスタマイズ対応 補償内容は、火災や自然災害に絞った「スリム」、盗難や水ぬれなどの日常トラブルもカバーする「ベーシック」、弁護士費用なども補償する「ワイド」の3つの基本プラ