NTTドコモと日新火災海上保険は、持家住宅向けの火災保険「ドコモの火災保険」（正式名称：すまいの保険）の提供を開始した。ドコモ回線を契約していないユーザーも申し込める。

3つのプランを用意、補償内容はカスタマイズ対応

補償内容は、火災や自然災害に絞った「スリム」、盗難や水ぬれなどの日常トラブルもカバーする「ベーシック」、弁護士費用なども補償する「ワイド」の3つの基本プランから選択でき、オプションの追加・削除によるカスタマイズもできる。契約の条件として、「dアカウント」ユーザーかつdポイントクラブ会員であり、申し込み時点で18歳以上である必要がある。

保険期間は契約後5年間は自動更新される1年契約、および自動更新のない5年契約がある。保険期間が1年の場合、保険料の月払いができる。保険引受会社は日新火災海上保険。

3月25日時点では、分譲マンションの一室を含む築年数10年以下の住宅が申し込みの対象となる。9月1日以降は、築30年未満の住宅も、契約開始日が10月1日以降の場合を対象に申し込めるようになる。

サービスサイト上では保険料の例が挙げられている。たとえば、東京都内にある築5年、80平米の一軒家の場合、保険金額が1960万円、保険期間が1年で毎月1280円という。この場合、年間で最大297ポイント、還元される。

また、築5年のマンション（60平米）で保険期間が1年、保険金額が850万円では月々230円と案内され、dポイントの年間最大還元額は51ポイントになるという。

dカードなら最大2.0％還元

地震保険料とdポイント利用分を除く保険料の支払いに対して、通常のdポイントに加えて1.0％のdポイントが上乗せされる。「dカード」で支払う場合は、合計で最大2.0％のdポイントが還元される。また、支払い方法が「d払い」の場合は、貯まっているdポイントを保険料の支払いに充てることもできる。

d払いで支払う場合、通常ポイントは保険料200円につき1ポイント、上乗せ分は保険料100円につき1ポイント、クレジットカードの場合は通常ポイントも上乗せ分も保険料100円につき1ポイントが付与される。

新規契約でタリーズのギフト券が当たる抽選

d払いで支払う場合の還元率 d払いの支払方法 通常dポイント（d払い） 通常dポイント（dカード） 上乗せdポイント 合計 dカード 0.5％ 0.5％ 1.0％ 2.0％ d払い残高 0.5％ - 1.0％ 1.5％ 電話料金合算払い（請求書／口座振替／dカード） 0.5％ - 1.0％ 1.5％ 電話料金合算払い（dカード以外のクレジットカード） - - 1.0％ 1.0％ 上記以外 - - 1.0％ 1.0％ クレジットカードで支払う場合の還元率 クレジットカードの種類 通常dポイント 上乗せdポイント 合計 dカード 1.0％ 1.0％ 2.0％ dカード以外のクレジットカード - 1.0％ 1.0％

今回のサービスの提供開始を記念して、新規契約で申し込み時の年間保険料が1000円以上のユーザーを対象に、毎月抽選で20人にタリーズコーヒーで利用できる1000円分のデジタルギフトが進呈されるキャンペーンも実施される。