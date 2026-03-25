「サカイ（sacai）」が、アーティストのアリーヤ（Aaliyah）とコラボレーションしたアイテムを発売する。3月27日から、サカイ ドーバー ストリート マーケット ギンザおよび公式オンランストアで取り扱う。【画像をもっと見る】アリーヤは、1990年代後半に人気を博した女性アーティスト。R&Bシーンを象徴し、さまざまなカルチャーに影響を与えてきた。同コラボでは、アリーヤの楽曲に込められた愛の表現に共鳴し、サカイ 2