人気ナイトブラブランド「VIAGEビューティアップナイトブラ」と、洗練されたスタイルが魅力の「LAGUNAMOON」が待望のコラボレーション♡大人女性の美しさを引き立てる特別デザインのナイトブラが登場しました。シンプルながらも上品さ漂う仕上がりで、毎日のバストケアをより心地よくアップデート。自分らしさを大切にしたい方にぴったりの一枚です♪ 洗練デザインの特別コラボ 今回のコラボアイテムは