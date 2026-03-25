VIAGE×LAGUNAMOONコラボ登場♡大人女性に似合う上質ナイトブラ

人気ナイトブラブランド「VIAGEビューティアップナイトブラ」と、洗練されたスタイルが魅力の「LAGUNAMOON」が待望のコラボレーション♡大人女性の美しさを引き立てる特別デザインのナイトブラが登場しました。シンプルながらも上品さ漂う仕上がりで、毎日のバストケアをより心地よくアップデート。自分らしさを大切にしたい方にぴったりの一枚です♪

洗練デザインの特別コラボ

今回のコラボアイテムは、「Renew myself」をコンセプトにしたLAGUNAMOONらしい、シンプルで洗練されたデザインが魅力。

フロントには「LAGUNAMOONロゴ」、背面には「VIAGE×LAGUNAMOON」のダブルネームロゴをあしらい、特別感のある仕上がりに。日常使いしやすい中にも、さりげないおしゃれを楽しめる一枚です。

Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場

大人に似合うカラー展開

カラーは落ち着いた印象の「ブラック」と「チャコールグレー」の2色展開。どちらも大人の女性に寄り添うシックな色味で、リラックスタイムはもちろん、気分を高めたい夜にもぴったり。

シンプルながらも上質感があり、長く愛用したくなるカラーラインナップです。

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VIAGE×LAGUNAMOON

カラー：ブラック／チャコールグレー(サイズ：S／SM／M／ML／L／LL)

販売開始日：2026年3月24日(火)

販売店：ECサイト「HRC公式ストア」

毎日のケアをもっと心地よく

機能性とデザイン性を兼ね備えた今回のコラボナイトブラは、日々のバストケアをより快適に、そして美しくサポートしてくれる存在♡

シンプルだからこそ際立つ上質感で、自分自身を大切にする時間を格上げしてくれます。毎日のナイトケアを見直したい方は、この特別な一枚をぜひチェックしてみてください♪