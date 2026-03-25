◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日甲子園）花咲徳栄（埼玉）が、日本文理（新潟）を17−0で破り、2003年以来の8強進出となった。8強は同校の最高位に並ぶ進撃。日本文理は、守備の乱れから流れが傾く悔しい形となった。花咲徳栄は敵失に付け込んで3回には無安打ながらも4点を先制。4回には4番・佐伯の左前適時打や、押し出し四球、敵失も絡めて7得点。序盤で試合の流れをつ