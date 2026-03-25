誕生日はもちろん、二人の記念日が近づいてくると、彼氏に何か贈ってもらえるのではないかと、期待に胸が膨らんでしまうもの。とはいえ、相手に任せきりでは、まるで的外れな品をチョイスされるかもしれないので、さりげなくリクエストを伝えておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼氏に『図々しい』と思われないプレゼントのおねだり術」をご紹介します。【１】「これ買って！