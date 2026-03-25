彼氏に「図々しい」と思われないプレゼントのおねだり術９パターン
誕生日はもちろん、二人の記念日が近づいてくると、彼氏に何か贈ってもらえるのではないかと、期待に胸が膨らんでしまうもの。とはいえ、相手に任せきりでは、まるで的外れな品をチョイスされるかもしれないので、さりげなくリクエストを伝えておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼氏に『図々しい』と思われないプレゼントのおねだり術」をご紹介します。
【１】「これ買って！」と元気よく直球でお願いする
「正直に言ってくれたほうが買うのも断るのもラク」（20代男性）というように、キャラ的に許されるのであれば、ストレートに買ってと頼むのもアリかもしれません。とはいえ、高額なものだとドン引きされるおそれがあるので、相手のお財布事情は踏まえたほうがいいでしょう。
【２】「好きな人に買ってもらいたいの…」と期待を込めてつぶやく
「自分からのプレゼントをけなげに待ってると知ったら、期待に応えてあげたくなります」（20代男性）というように、好きだからこそあなたに買ってもらいたいと迫ることで、男心をくすぐる手もあります。かなりのブリッコな作戦ですが、恥ずかしがらず勢いで押し切りたいところです。
【３】「これお揃いで持とうよ」と提案する
「自分もいいなって思えるものだったら、お揃いで買うのも悪くない」（20代男性）というように、ペアで持つことを口実におねだりしてみるケースです。モノによりますが、男性が持っても違和感がないアイテムが欲しいときに提案してみてはいかがでしょうか。
【４】「図々しいと思いますが…」と丁寧に断ってからおねだりする
「憎めない感じがするので買ってあげたくなります」（20代男性）というように、厚かましいとわかっていてお願いするのであれば、気持ちを汲んでもらえるかもしれません。「限定品だけれどちょうど金欠で…」「誕生日も近いし…」などの理由も添えて、背中を押してしまいましょう。
【５】「次のプレゼントはこれをお願いします」とかしこまって頭を下げる
「頭を下げて丁寧にお願いされたら断れないです」（20代男性）というように、一度きちんと礼儀を尽くして頼み込むのもいいでしょう。ただし、何度も使うと真剣味が薄れてしまうので、ここぞというときの方策として取っておいたほうがよさそうです。
【６】「誕生日に欲しいな」と記念日のプレゼントとしてせがむ
「バースデープレゼントなら奮発しようかなって思うし、決めてもらったほうがラクです」（20代男性）というように、何かの記念日のプレゼントという名目があれば、図々しさを感じさせずに、買ってあげようと思ってもらえそうです。欲しいものがはっきりしている場合は、焦って購入せずに特別な日が近づいてくるまで待ちましょう。
【７】「ボーナスで買おうと思っているんだ」と欲しい気持ちをほのめかす
「じゃあ僕が買ってあげようかな、と思います」（20代男性）というように、自分で買うつもりだと表明すれば、気を利かせた彼氏に買ってもらえるかもしれません。とはいえ、鈍感な男性には通じないので、相手次第で有効な作戦でしょう。
【８】「どう思う？」と欲しいものについて彼氏の意見を聞く
「なるほど、これが欲しいんだなってそれとなくわかります」（20代男性）というように、自分が気になっている物について、どう感じるのか彼氏に意見を聞く手もあります。アクセサリーやバッグなら、身に着けてみて似合うかどうかを尋ねるのが自然でしょう。
【９】「あれかわいいなぁ」と欲しいものをそれとなく褒める
「『かわいいなぁ』ならおねだりされている感じはしないし、それを買えば間違いなく喜んでもらえると確信する」（10代男性）というように、彼氏と一緒にいるときに、自分が欲しいものを褒めるパターンです。デートのついでに、気になるお店に寄ってみてはいかがでしょうか。
回りくどい方法で察してもらおうとするよりも、何らかの形で「欲しいもの」を指定してあげたほうが、彼氏をモヤモヤさせずに済みそうです。ダメ元でお願いしてみましょう。（外山武史）
「正直に言ってくれたほうが買うのも断るのもラク」（20代男性）というように、キャラ的に許されるのであれば、ストレートに買ってと頼むのもアリかもしれません。とはいえ、高額なものだとドン引きされるおそれがあるので、相手のお財布事情は踏まえたほうがいいでしょう。
【２】「好きな人に買ってもらいたいの…」と期待を込めてつぶやく
「自分からのプレゼントをけなげに待ってると知ったら、期待に応えてあげたくなります」（20代男性）というように、好きだからこそあなたに買ってもらいたいと迫ることで、男心をくすぐる手もあります。かなりのブリッコな作戦ですが、恥ずかしがらず勢いで押し切りたいところです。
【３】「これお揃いで持とうよ」と提案する
「自分もいいなって思えるものだったら、お揃いで買うのも悪くない」（20代男性）というように、ペアで持つことを口実におねだりしてみるケースです。モノによりますが、男性が持っても違和感がないアイテムが欲しいときに提案してみてはいかがでしょうか。
【４】「図々しいと思いますが…」と丁寧に断ってからおねだりする
「憎めない感じがするので買ってあげたくなります」（20代男性）というように、厚かましいとわかっていてお願いするのであれば、気持ちを汲んでもらえるかもしれません。「限定品だけれどちょうど金欠で…」「誕生日も近いし…」などの理由も添えて、背中を押してしまいましょう。
【５】「次のプレゼントはこれをお願いします」とかしこまって頭を下げる
「頭を下げて丁寧にお願いされたら断れないです」（20代男性）というように、一度きちんと礼儀を尽くして頼み込むのもいいでしょう。ただし、何度も使うと真剣味が薄れてしまうので、ここぞというときの方策として取っておいたほうがよさそうです。
【６】「誕生日に欲しいな」と記念日のプレゼントとしてせがむ
「バースデープレゼントなら奮発しようかなって思うし、決めてもらったほうがラクです」（20代男性）というように、何かの記念日のプレゼントという名目があれば、図々しさを感じさせずに、買ってあげようと思ってもらえそうです。欲しいものがはっきりしている場合は、焦って購入せずに特別な日が近づいてくるまで待ちましょう。
【７】「ボーナスで買おうと思っているんだ」と欲しい気持ちをほのめかす
「じゃあ僕が買ってあげようかな、と思います」（20代男性）というように、自分で買うつもりだと表明すれば、気を利かせた彼氏に買ってもらえるかもしれません。とはいえ、鈍感な男性には通じないので、相手次第で有効な作戦でしょう。
【８】「どう思う？」と欲しいものについて彼氏の意見を聞く
「なるほど、これが欲しいんだなってそれとなくわかります」（20代男性）というように、自分が気になっている物について、どう感じるのか彼氏に意見を聞く手もあります。アクセサリーやバッグなら、身に着けてみて似合うかどうかを尋ねるのが自然でしょう。
【９】「あれかわいいなぁ」と欲しいものをそれとなく褒める
「『かわいいなぁ』ならおねだりされている感じはしないし、それを買えば間違いなく喜んでもらえると確信する」（10代男性）というように、彼氏と一緒にいるときに、自分が欲しいものを褒めるパターンです。デートのついでに、気になるお店に寄ってみてはいかがでしょうか。
回りくどい方法で察してもらおうとするよりも、何らかの形で「欲しいもの」を指定してあげたほうが、彼氏をモヤモヤさせずに済みそうです。ダメ元でお願いしてみましょう。（外山武史）