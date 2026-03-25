《「スーハーカップ」だと！？ミントやからす〜は〜？粋な事するやんって検索しても出てこん。印刷ミスなんかな》【写真】よく見ないと気づかない！明治のユニークな“仕掛け”《スーパーカップのチョコミント買ってきた！！！なんか5個中2個、スーハーカップになってるwwwハにつくはずの゜が転がっちゃってるw》《スーパーカップのチョコミントの文字がスーハーカップになってるのはなんぞ？レア認識でいいの？》明治のスーパー