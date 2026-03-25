《「スーハーカップ」だと！？ミントやからす〜は〜？粋な事するやんって検索しても出てこん。印刷ミスなんかな》

【写真】よく見ないと気づかない！明治のユニークな“仕掛け”

《スーパーカップのチョコミント買ってきた！！！なんか5個中2個、スーハーカップになってるwwwハにつくはずの ゜が転がっちゃってるw》

《スーパーカップのチョコミントの文字がスーハーカップになってるのはなんぞ？レア認識でいいの？》

明治のスーパーカップに紛れ込む“スーハーカップ”

人気のラクトアイス商品『明治 エッセル スーパーカップ チョコミント』に一部“スーハーカップ”が紛れこんでいるとXで話題となっている。

“スーハーカップ”の正体はいったい何なのか？ 明治のスーパーカップ担当者に直撃取材をした。

“スーハーカップ”のネーミングの由来はミントだから？

「『スーハー』はミントの清涼感をイメージした言葉で間違いありません」(スーパーカップ担当者、以下同)

“スーハーカップ”の“ハ”につくはずのマルが、蓋の右端上に転がっているデザインになっているが、そのマルの位置には理由があるという。

「マルが“スーハーカップ”の近くにあると印刷ミスや間違いに捉えられてしまうかもしれないので、あえてしっかりと離しています。半濁点であるマルをパッケージのなかから探してもらい、楽しんでもらおうという意図がございます」

“スーハーカップ”のレア度は？

“スーハーカップ”はどれくらいレアな商品なのか？ その割合を聞いてみると……

「企業秘密ということでご容赦いただければと思います」

“スーハーカップ”にした販売戦略の狙いは？

「今まで期間限定フレーバーのチョコミントは夏季に約2か月間の販売というパターンが多かったのですが、今年は3月2日に発売して、約半年間販売することになりました。今回、長期間の販売スパンということで、新たな試みとして“スーハーカップ”という施策をさせていただきました。

SNS等での話題化を考えたときにお客様から自然と話題が広がる（バズる）ことを期待し、あえて公式からの発信は控える戦略をとりました」

それでは狙いどおりに？

「夏ぐらいに気づかれて……、と我々は思っていたのですが、思った以上に早かったかなと（笑）」

予想を超える反響で“スーハーカップ”は大成功！？