嫌なことがあった日、なぜか無性に“辛いもの”が食べたくなる--。思いきり汗をかいて、モヤモヤをリセットしたい。そんな夜、ありませんか？そんな“お疲れ女子”の気分に寄り添う新作袋めんが、日清食品から登場しました。手軽なのにしっかり刺激的。ストレスごと吹き飛ばしてくれそうな新作を早速試してみたのでご紹介します。■辛さで気分を切り替えたい日にぴったりな2種類今回発売されたのは、辛さで気分を切り替えたい日に