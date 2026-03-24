ストレス吹き飛ぶ旨辛さ。お疲れ女子にすすめたい日清の新作「辛ミョン」

嫌なことがあった日、なぜか無性に“辛いもの”が食べたくなる--。思いきり汗をかいて、モヤモヤをリセットしたい。そんな夜、ありませんか？

そんな“お疲れ女子”の気分に寄り添う新作袋めんが、日清食品から登場しました。手軽なのにしっかり刺激的。ストレスごと吹き飛ばしてくれそうな新作を早速試してみたのでご紹介します。

■辛さで気分を切り替えたい日にぴったりな2種類

今回発売されたのは、辛さで気分を切り替えたい日にぴったりな2種類の袋めん。

「日清辛ミョン 韓国風旨辛ラーメン」は、牛肉と魚醤のコク深いうまみに、韓国産唐辛子のキレのある辛さをプラス。しっかりパンチがありながらも、あとを引く“旨辛”スープが特徴です。

一方、「日清辛ミョン トムヤムクンラーメン」は、エビのうまみにライムの酸味をきかせた“辛酸っぱい”味わい。辛さだけでなく、爽やかな刺激で気分までリフレッシュできそう。



どちらもタピオカでんぷんを配合した、もちもち食感の中太ウェーブ麺を使用。おうちで手軽に“ちょっと攻めた一杯”が楽しめるのがうれしいポイントです。

■作り方

作り方はとてもシンプル。疲れて帰ってきた日でも、サクッと作れます。まずは500mlのお湯を鍋で沸騰させ、麺と粉末スープを入れて約5分煮込みます。煮込みながら麺をしっかりほぐすのがおいしく仕上げるコツ。

あとは、お好みで卵や野菜などの具材をトッピングすれば完成です！

頑張った日の“ご褒美ごはん”にもぴったり。

■動画で見る

実際に作ってみた様子は動画で詳しく紹介しています。ぜひあわせてチェックしてみてください。

■ストレスを感じた日こそ、あえて“辛さ”でリセット

手軽に作れて、しっかり刺激的。今回の新作は、忙しい毎日を頑張る女性の強い味方になってくれそうです。「今日はちょっと疲れたな……」という夜に、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

■商品概要

「日清辛ミョン 韓国風旨辛ラーメン」

価格：438円

内容量：100g（麺89g）×3食

「日清辛ミョン トムヤムクンラーメン」

価格：438円

92g（麺80g）×3食

（マイナビウーマン編集部）