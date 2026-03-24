3月22日（日）の『有吉クイズ』では、芸能人のリモート打ち合わせに有吉弘行らがこっそり参加する企画「芸能人のZoom打ち合わせでいいネタ引き出せるかクイズ」が放送された。芸人と番組スタッフの打ち合わせに正体を隠して参加した有吉の悪ノリはエスカレートしていき…。【映像】「俳句でTRUE LOVE」有吉の無茶振りでジャンポケ太田大混乱番組作りに欠かせない、事前におこなわれるリモート打ち合わせ。今回は、偽番組の出演者で