3月23日 開設 セガは3月23日、新作タイトル「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」の公式X（@STH_JP）を開設した。 本作は多数の作品を手掛けてきた龍が如くスタジオの新作タイトル。当初は新プロジェクト「Project Century」として発表されていた作品で、これまでに2本のトレーラーが公開されているものの、作品の詳細は明かされていないタイトルとなっている。