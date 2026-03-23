2026年3月20日にリリースされたオープンワールド・アクションアドベンチャーゲームの「紅の砂漠」において、ゲーム内で展示されている絵画がAI生成のものではないかという指摘がRedditで話題になりました。開発元のPearl Abyssは生成AIの使用を認め、「後に差し替える制作初期段階のものが意図せず残っていた」と説明して謝罪しています。We would like to address questions regarding the use of AI in Crimson Desert.During de