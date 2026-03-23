【Early Spring Sale】 セール期間：3月24日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「Early Spring Sale」を開催している。期間は3月24日まで。 本セールはサブスクリプションサービス「PlayStation Plus（PS Plus）」の加入者を対象に「Early Spri