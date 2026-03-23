オリックス・山崎颯一郎投手が自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。お相手は１学年上の一般女性。約６年の交際を経て、開幕前の３月に婚姻届を提出した。「私事ですが先日入籍しました」と報告。「応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるように頑張ります」と約束した。浜辺での２ショットや愛犬・ジョー君の写真も公開。最速１６０キロ右腕の