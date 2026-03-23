日本製紙クレシア株式会社（東京都千代田区）は、このほど「産後の意識やケア」に関する調査を実施、その結果を発表しました。それによると、7割以上が産後を「1年以内」と認識している一方で、心や身体のコンディションが出産前の状態に回復した方は約半数にとどまり、認識していない「かくれ産後」が存在することが明らかになりました。【調査結果を見る】意識と身体の産後ギャップの割合調査は、出産経験がある全国の20〜40代の