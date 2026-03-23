RIZAPが運営する小型のフィットネスジム「chocoZAP（チョコザップ）」の店舗無人営業型スポーツジム「chocoZAP（チョコザップ）」を運営する「RIZAP（ライザップ）」（東京）が、利用規約で「未払い料金があると退会手続きができない」とした条項を、消費者団体の指摘を受け改定したことが23日、同社などへの取材で分かった。「未払い料金の支払い義務は残るが即時退会できる」との規定に変わり、会員向けの専用アプリを改修した