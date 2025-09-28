会員数が135万人を超えているchocoZAP（チョコザップ）。月額制のジムでありながら、「セルフ美容（エステ・脱毛）」「カラオケ」「ランドリー」など、ジムの枠を超えたサービスを展開してきた。その中でもとくにユニークなのが、2024年4月に始まった「chocoZAPメディカル」のMini人間ドックだ。会員なら追加料金なしでMRIやCT検査を受けられるという。今回はそのサービス内容と実際に体験して感じたこと