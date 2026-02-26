毎日のヘアケアをもっと心地よく、もっと楽しく♡ポップなデザインと確かな補修力で人気のHello, Diane! Goodbyeから、新ラインとドライシャンプーが登場します。気分やシーンに合わせて選べる香りと機能性で、忙しい日常にも寄り添うアイテムが勢ぞろい。これからの季節にぴったりの爽快感と、まとまりのある美髪ケアを同時に叶えます♪ ミストで叶う瞬間リフレッシュ 外出先や汗ばむ季節に嬉しい「ドライシ