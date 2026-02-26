Hello, Diane! Goodbye新ライン登場♡爽快ドライシャンプー＆うるツヤ髪ケア
毎日のヘアケアをもっと心地よく、もっと楽しく♡ポップなデザインと確かな補修力で人気のHello, Diane! Goodbyeから、新ラインとドライシャンプーが登場します。気分やシーンに合わせて選べる香りと機能性で、忙しい日常にも寄り添うアイテムが勢ぞろい。これからの季節にぴったりの爽快感と、まとまりのある美髪ケアを同時に叶えます♪
ミストで叶う瞬間リフレッシュ
外出先や汗ばむ季節に嬉しい「ドライシャンプー（ミストタイプ）」が新登場。シュッとひと吹きで、髪や頭皮のベタつきをリフレッシュし、まるで洗いたてのような爽快感を実現します。
音が気にならないミストタイプで、オフィスや外出先でも使いやすいのが魅力。コンパクトなサイズで持ち運びにも便利です。
ハローダイアングッバイ ドライシャンプー
価格：1,320円（税込）
容量：100mL
香り：ピーチ＆ムスク／ティー＆ムスク（全2種）
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新ラインで叶えるストレート髪
ハローダイアングッバイ ストレート＆モイスト シャンプー＆トリートメントセット
価格：1,650円（税込）
新たに登場した「ストレート＆モイスト」シリーズは、うねりや広がりが気になる髪にアプローチ。
ドライヤーの熱を活かすストレートコントロール処方で、ダメージを補修しながら毛先までまとまる美しいストレートヘアへ導きます。
カラーキープや潤いケアにも優れ、毎日のケアで扱いやすい髪へ整えます。
容量：各400mL
香り：ピーチ＆ムスク
定番ラインもあわせてチェック
既存のダメージリペアシリーズも引き続き展開。酸熱ケア成分※1配合で、髪の内部までしっかり補修し、パサつきやうねりを整えます。
ヘアミルクやヘアオイルなど、トータルケアが叶うラインナップも魅力です。
ダメージリペア シャンプー＆トリートメント
価格：本体 各1,078円（税込）／詰替 各770円（税込）
容量：本体：各400mL／詰替：各320mL
香り：ティー＆ムスク
うるおい補修ヘアミルク
価格：1,320円（税込）
容量：120mL
ダメージ補修ヘアオイル
価格：1,320円（税込）
容量：65mL
※１レブリン酸、マレイン酸（全て補修成分）
毎日のケアをもっと楽しく♡
Hello, Diane! Goodbyeの新ラインは、機能性と香り、デザインすべてにこだわったアイテムばかり。
リフレッシュしたい時も、しっかりケアしたい時も、シーンに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。
気分を上げながら、自分らしいヘアケア習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか♪