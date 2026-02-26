Hello, Diane! Goodbye新ライン登場♡爽快ドライシャンプー＆うるツヤ髪ケア

毎日のヘアケアをもっと心地よく、もっと楽しく♡ポップなデザインと確かな補修力で人気のHello, Diane! Goodbyeから、新ラインとドライシャンプーが登場します。気分やシーンに合わせて選べる香りと機能性で、忙しい日常にも寄り添うアイテムが勢ぞろい。これからの季節にぴったりの爽快感と、まとまりのある美髪ケアを同時に叶えます♪

ミストで叶う瞬間リフレッシュ

外出先や汗ばむ季節に嬉しい「ドライシャンプー（ミストタイプ）」が新登場。シュッとひと吹きで、髪や頭皮のベタつきをリフレッシュし、まるで洗いたてのような爽快感を実現します。

音が気にならないミストタイプで、オフィスや外出先でも使いやすいのが魅力。コンパクトなサイズで持ち運びにも便利です。

ハローダイアングッバイ ドライシャンプー



価格：1,320円（税込）

容量：100mL

香り：ピーチ＆ムスク／ティー＆ムスク（全2種）

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新ラインで叶えるストレート髪

ハローダイアングッバイ ストレート＆モイスト シャンプー＆トリートメントセット

価格：1,650円（税込）

新たに登場した「ストレート＆モイスト」シリーズは、うねりや広がりが気になる髪にアプローチ。

ドライヤーの熱を活かすストレートコントロール処方で、ダメージを補修しながら毛先までまとまる美しいストレートヘアへ導きます。

カラーキープや潤いケアにも優れ、毎日のケアで扱いやすい髪へ整えます。

容量：各400mL

香り：ピーチ＆ムスク

定番ラインもあわせてチェック

既存のダメージリペアシリーズも引き続き展開。酸熱ケア成分※1配合で、髪の内部までしっかり補修し、パサつきやうねりを整えます。

ヘアミルクやヘアオイルなど、トータルケアが叶うラインナップも魅力です。

ダメージリペア シャンプー＆トリートメント



価格：本体 各1,078円（税込）／詰替 各770円（税込）

容量：本体：各400mL／詰替：各320mL

香り：ティー＆ムスク

うるおい補修ヘアミルク



価格：1,320円（税込）

容量：120mL

ダメージ補修ヘアオイル



価格：1,320円（税込）

容量：65mL

※１レブリン酸、マレイン酸（全て補修成分）

毎日のケアをもっと楽しく♡

Hello, Diane! Goodbyeの新ラインは、機能性と香り、デザインすべてにこだわったアイテムばかり。

リフレッシュしたい時も、しっかりケアしたい時も、シーンに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

気分を上げながら、自分らしいヘアケア習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか♪