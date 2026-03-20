●『めおと日和』監督の持ち込み企画も フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が、25年7月のリリースから好発進で推移している。モバイルアプリの調査会社「Sensor Tower」の調査で、25年12月から「ショートドラマ」ジャンルのアプリ収益とダウンロード数が国内パブリッシャーランキング1位となり、その後もトップを維持している。海外市場の急成長をきっかけに動き出したこのプロジェクトは、なぜ独自プラットフォー