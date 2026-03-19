女優・菊池桃子が18日、自身のインスタグラムを更新。韓国・ソウルに母娘で旅行に出かけたことを明かした。 【写真】見たことない57歳しみ＆くすみも無縁娘と旅行の美しすぎる母 「大人になった我が子とは『友達旅』といった感じです。」と記した菊池。アウターを羽織った重ね着スタイルにデニムを合わせ、ピースサインをするショットをアップ。しみひとつない肌の輝きは年齢を全く感じさせない。 続け