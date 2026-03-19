女優・菊池桃子が18日、自身のインスタグラムを更新。韓国・ソウルに母娘で旅行に出かけたことを明かした。



【写真】見たことない57歳 しみ＆くすみも無縁 娘と旅行の美しすぎる母

「大人になった我が子とは『友達旅』といった感じです。」と記した菊池。アウターを羽織った重ね着スタイルにデニムを合わせ、ピースサインをするショットをアップ。しみひとつない肌の輝きは年齢を全く感じさせない。



続けて「ソウルを目一杯たのしんだ 1泊2日でした。 また、良い思い出が作れました。」とつづり、「#ソウル」「#美味しいご飯」「#コスメショッピング」「#久々の母娘旅」「#満喫」のタグを添えた。



2月には台湾・台北でライブ。その後も名古屋芸術大学学術講演会に向かう姿や石川県の白山比竎神社でのショットを投稿。今月7日には翌8日の国際女性デーを前に、長崎市で行われた「ナガサキ WOMAN DAY 2026」でスペシャルトークショーを行うなど忙しく飛び回っている。



長女との旅を満喫し、リフレッシュしたことをうかがせた菊池に、ファンからは「相変わらずめっちゃ可愛らしいです」「親子だって思われないと思います」と変わらぬ美貌を称賛する声。「友達旅って素敵」「素敵な顔です」「楽しい想い出作りが出来て良かったですね」といったコメントも寄せられていた。



菊池は1968年生まれ、東京都出身。84年に映画「パンツの穴」でデビュー。同時に歌手デビューも果たした。プロゴルファーと結婚し、96年に長男、2001年に長女を出産も12年に離婚を発表。19年に当時、官僚だった新原浩朗氏と再婚した。戸板女子短期大の客員教授も務めるほか、現在は講演活動も精力的に行っている。



（よろず～ニュース編集部）