【モデルプレス＝2026/03/19】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）の第9話が、18日に放送された。美容師のゆきお（成田凌）と同僚の紗枝（久保史緒里）の関係性に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】杉咲花の寝顔に接近 見つめる成田凌◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている