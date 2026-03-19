しまむらグループの雑貨＆ファッション専門店「シャンブル」に、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の春の新作が大量入荷！ショルダーバッグやポーチなどの実用アイテムから、宇宙飛行士スヌーピーをモチーフにしたアクセサリー、さらにはルームウェアや今治タオルまで、全国のシャンブル店舗およびオンラインストアで発売中だ。【画像】シャンブル×PEANUTS 春の新作グッズをもっと見る■“外はシンプル、中はスヌーピー総柄”がた