しまむらグループ・シャンブルからスヌーピーデザイン春の新作が大量入荷！ショルダーバッグ、ポーチ、宇宙飛行士アクセサリーなどが登場
しまむらグループの雑貨＆ファッション専門店「シャンブル」に、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の春の新作が大量入荷！ショルダーバッグやポーチなどの実用アイテムから、宇宙飛行士スヌーピーをモチーフにしたアクセサリー、さらにはルームウェアや今治タオルまで、全国のシャンブル店舗およびオンラインストアで発売中だ。
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■“外はシンプル、中はスヌーピー総柄”がたまらないショルダーバッグ2型
まず注目したいのが、2型展開の「レディース ショルダーバッグ」(各3289円)。どちらもフロントにスヌーピーのネームタグをさりげなくあしらったシンプルなデザインで、キャラクターものに見えない落ち着いた佇まいが魅力だ。
1型目は、縦30×横28×マチ幅13センチのたっぷりサイズ。外側にはポケットが豊富に配置され、スマホやハンカチなどすぐ取り出したい小物の収納に重宝する。ショルダーは長さ調節が可能で、斜めがけにもワンショルダーにも対応。グレーとブラックの2色展開となっている。
2型目は、ひと回りコンパクトなタイプ。ちょっとしたおでかけやランチにちょうどいいサイズ感で、こちらも多ポケット仕様が頼もしい。カラーはグレーとブラックの2色だ。
そして、どちらのバッグもファスナーを開けた瞬間に目に飛び込んでくるのが、内側に広がるスヌーピーと花柄の総柄生地。外は大人っぽく、中はかわいく--そんな"隠れスヌーピー“な仕掛けが、ファン心をくすぐる。
■持ち歩きたくなる「ポーチ」2型
続いてチェックしたいのが、デイリーに活躍するポーチ2型。
「バッグポーチ」(2200円)は、PEANUTSのスクールバッグをそのままミニチュアにしたようなデザインがキュート。カラビナ付きでバッグの持ち手やリュックに引っ掛けて使えるので、コスメやイヤホンなどの小物をさっと取り出せて便利だ。ネイビー(オラフ)、グレー(ジョー・クール)、ブラック(スヌーピー)の3色展開で、推しキャラで選べる楽しさも。
「レディース ポーチ」(1749円)は、バッグの中でかさばらない薄マチタイプ。内側にはカードポケットとペンホルダーが付き、さらにファスナーポケットとメッシュポケットも備わっているため、細かい物の整理整頓はおまかせ。グレー(ピーナッツ・ギャング柄)とネイビー(スヌーピーと花柄)の2色から選べる。
■キラキラ輝く“宇宙飛行士スヌーピー”のアクセサリー
今回の新作でとりわけ目を引くのが、アストロノーツ姿のスヌーピーが主役のアクセサリーシリーズ。ラメやパール、星モチーフといったキラキラ素材をふんだんに使ったデザインが、大人女子のおしゃれ心をくすぐる。
「レディース ブローチ」(1089円)は、宇宙飛行士スヌーピーが三日月につかまったデザインや、土星と一緒に歩くデザインなど、ゴールドカラーの2柄展開。洋服のワンポイントとしてはもちろん、ストールやカーディガンの留め具代わりに使えば、着こなしの幅がぐっと広がる。
「レディース バッグチャーム」(1419円)は、パールと星モチーフのチェーンがゆらめくロマンティックなデザイン。フックタイプで取り外しやすく、手持ちのバッグをさっとスヌーピー仕様にアップデートできる。シルバーとゴールドの2色が用意されている。
「レディース ヘアクリップ2点セット」(979円)は、宇宙飛行士スヌーピーと惑星モチーフの組み合わせ。ラメが散りばめられた透明感のあるデザインで、ヘアスタイルにさりげない宇宙感をプラスしてくれる。シルバー(グレー系)とシルバー(ブルー系)の2色展開だ。
「レディース チャーム付シュシュ」(979円)は、宇宙をテーマにした総柄生地にアストロノーツスヌーピーのチャームが揺れるアイテム。まとめ髪に着けるだけでワンポイントになり、手首に通せばブレスレットとしても楽しめる2WAY仕様がうれしい。ブルーとブラックの2色。
■さりげなく使える大人キャップ
「レディース 帽子」(2629円)は、“WOODSTOCK & SNOOPY”のロゴ刺しゅうとスヌーピーの小さなモチーフが映える大人かわいいキャップ。綿100％の優しい素材感で、春のおでかけに重宝しそう。ホワイト、グレー、ベージュの3色展開で、どれもコーディネートを選ばない万能カラーだ。
■ルームウェア＆ソックスでおうち時間もスヌーピー
おうち時間を充実させるアイテムも見逃せない。パイル素材の「レディース ルームウェア」(3289円)は、五分袖トップスと7分丈ボトムのセット。サイドに入ったスヌーピーのアップリケ刺しゅうがさりげなくかわいい。「レディース ルームパンツ」(1749円)は、爽やかなボーダー柄に裾のアップリケ刺しゅうがポイントで、どちらもM〜4Lまでの幅広いサイズ展開がうれしい。
ソックスは、さりげないPEANUTSデザインの「ショート丈」(429円)と、どんなファッションにも合わせやすい「スニーカーイン丈」(429円)の2タイプ。ワンコイン以下で手に入るので、色違いでそろえてもGOOD。
■パイル素材の寝具でベッドルームもスヌーピー一色に
優しい肌触りのパイル素材を使った寝具シリーズも展開。「肌ふとん」(3949円)、「敷きパッド」(2849円)、「枕パッド」(869円)と、ベッドまわりをトータルでコーディネートできるラインナップだ。
さらに「シートクッション」(1419円)や「フリーシートクッション」(2629円)もあり、リビングでも活躍する。いずれもスヌーピーがたくさん詰まった総柄デザインで、フリーシートクッション以外はグレーとダークグレーの2色展開。落ち着いたカラーなので、大人のインテリアにもすんなりなじんでくれる。
■今治ブランドの上質なタオルシリーズ
ギフトにもぴったりなのが、今治タオルブランドネーム付きのタオルシリーズ。ガーゼ地に無撚糸パイルでPEANUTSの仲間たちが浮き出るデザインが上品で、「ミニタオル」(770円)、「ウォッシュタオル」(770円)、「フェイスタオル」(1430円)、「バスタオル」(3300円)の4サイズ展開。綿100％のやわらかな肌触りで、ピンクとブルーの2色から選べる。
■そのほかの注目アイテム
ほかにも、春らしいデザインの「エプロン」(各2409円)2型や「ツイルスヌーピーきょうだい割烹着」(3289円)、骨をくわえたスヌーピー柄がキュートな「3重ガーゼハンカチ」(550円)、履き心地抜群の「レディース サンダル」(2530円)もラインナップに並んでいる。
全国のシャンブル店舗およびオンラインストアで発売中。なお、オンラインストアではすでにバッグポーチやソックスの一部カラーが売り切れとなっている。気になるアイテムを見つけたら、早めのチェックをおすすめしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■“外はシンプル、中はスヌーピー総柄”がたまらないショルダーバッグ2型
1型目は、縦30×横28×マチ幅13センチのたっぷりサイズ。外側にはポケットが豊富に配置され、スマホやハンカチなどすぐ取り出したい小物の収納に重宝する。ショルダーは長さ調節が可能で、斜めがけにもワンショルダーにも対応。グレーとブラックの2色展開となっている。
2型目は、ひと回りコンパクトなタイプ。ちょっとしたおでかけやランチにちょうどいいサイズ感で、こちらも多ポケット仕様が頼もしい。カラーはグレーとブラックの2色だ。
そして、どちらのバッグもファスナーを開けた瞬間に目に飛び込んでくるのが、内側に広がるスヌーピーと花柄の総柄生地。外は大人っぽく、中はかわいく--そんな"隠れスヌーピー“な仕掛けが、ファン心をくすぐる。
■持ち歩きたくなる「ポーチ」2型
続いてチェックしたいのが、デイリーに活躍するポーチ2型。
「バッグポーチ」(2200円)は、PEANUTSのスクールバッグをそのままミニチュアにしたようなデザインがキュート。カラビナ付きでバッグの持ち手やリュックに引っ掛けて使えるので、コスメやイヤホンなどの小物をさっと取り出せて便利だ。ネイビー(オラフ)、グレー(ジョー・クール)、ブラック(スヌーピー)の3色展開で、推しキャラで選べる楽しさも。
「レディース ポーチ」(1749円)は、バッグの中でかさばらない薄マチタイプ。内側にはカードポケットとペンホルダーが付き、さらにファスナーポケットとメッシュポケットも備わっているため、細かい物の整理整頓はおまかせ。グレー(ピーナッツ・ギャング柄)とネイビー(スヌーピーと花柄)の2色から選べる。
■キラキラ輝く“宇宙飛行士スヌーピー”のアクセサリー
今回の新作でとりわけ目を引くのが、アストロノーツ姿のスヌーピーが主役のアクセサリーシリーズ。ラメやパール、星モチーフといったキラキラ素材をふんだんに使ったデザインが、大人女子のおしゃれ心をくすぐる。
「レディース ブローチ」(1089円)は、宇宙飛行士スヌーピーが三日月につかまったデザインや、土星と一緒に歩くデザインなど、ゴールドカラーの2柄展開。洋服のワンポイントとしてはもちろん、ストールやカーディガンの留め具代わりに使えば、着こなしの幅がぐっと広がる。
「レディース バッグチャーム」(1419円)は、パールと星モチーフのチェーンがゆらめくロマンティックなデザイン。フックタイプで取り外しやすく、手持ちのバッグをさっとスヌーピー仕様にアップデートできる。シルバーとゴールドの2色が用意されている。
「レディース ヘアクリップ2点セット」(979円)は、宇宙飛行士スヌーピーと惑星モチーフの組み合わせ。ラメが散りばめられた透明感のあるデザインで、ヘアスタイルにさりげない宇宙感をプラスしてくれる。シルバー(グレー系)とシルバー(ブルー系)の2色展開だ。
「レディース チャーム付シュシュ」(979円)は、宇宙をテーマにした総柄生地にアストロノーツスヌーピーのチャームが揺れるアイテム。まとめ髪に着けるだけでワンポイントになり、手首に通せばブレスレットとしても楽しめる2WAY仕様がうれしい。ブルーとブラックの2色。
■さりげなく使える大人キャップ
「レディース 帽子」(2629円)は、“WOODSTOCK & SNOOPY”のロゴ刺しゅうとスヌーピーの小さなモチーフが映える大人かわいいキャップ。綿100％の優しい素材感で、春のおでかけに重宝しそう。ホワイト、グレー、ベージュの3色展開で、どれもコーディネートを選ばない万能カラーだ。
■ルームウェア＆ソックスでおうち時間もスヌーピー
おうち時間を充実させるアイテムも見逃せない。パイル素材の「レディース ルームウェア」(3289円)は、五分袖トップスと7分丈ボトムのセット。サイドに入ったスヌーピーのアップリケ刺しゅうがさりげなくかわいい。「レディース ルームパンツ」(1749円)は、爽やかなボーダー柄に裾のアップリケ刺しゅうがポイントで、どちらもM〜4Lまでの幅広いサイズ展開がうれしい。
ソックスは、さりげないPEANUTSデザインの「ショート丈」(429円)と、どんなファッションにも合わせやすい「スニーカーイン丈」(429円)の2タイプ。ワンコイン以下で手に入るので、色違いでそろえてもGOOD。
■パイル素材の寝具でベッドルームもスヌーピー一色に
優しい肌触りのパイル素材を使った寝具シリーズも展開。「肌ふとん」(3949円)、「敷きパッド」(2849円)、「枕パッド」(869円)と、ベッドまわりをトータルでコーディネートできるラインナップだ。
さらに「シートクッション」(1419円)や「フリーシートクッション」(2629円)もあり、リビングでも活躍する。いずれもスヌーピーがたくさん詰まった総柄デザインで、フリーシートクッション以外はグレーとダークグレーの2色展開。落ち着いたカラーなので、大人のインテリアにもすんなりなじんでくれる。
■今治ブランドの上質なタオルシリーズ
ギフトにもぴったりなのが、今治タオルブランドネーム付きのタオルシリーズ。ガーゼ地に無撚糸パイルでPEANUTSの仲間たちが浮き出るデザインが上品で、「ミニタオル」(770円)、「ウォッシュタオル」(770円)、「フェイスタオル」(1430円)、「バスタオル」(3300円)の4サイズ展開。綿100％のやわらかな肌触りで、ピンクとブルーの2色から選べる。
■そのほかの注目アイテム
ほかにも、春らしいデザインの「エプロン」(各2409円)2型や「ツイルスヌーピーきょうだい割烹着」(3289円)、骨をくわえたスヌーピー柄がキュートな「3重ガーゼハンカチ」(550円)、履き心地抜群の「レディース サンダル」(2530円)もラインナップに並んでいる。
全国のシャンブル店舗およびオンラインストアで発売中。なお、オンラインストアではすでにバッグポーチやソックスの一部カラーが売り切れとなっている。気になるアイテムを見つけたら、早めのチェックをおすすめしたい。
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