お笑いタレントの今田耕司（60）が17日放送のテレビ東京「ありえへん∞世界」「開運！なんでも鑑定団」合体スペシャルに出演し、若者の謝罪の言葉に違和感を覚えると語った。今田は「目上の人に謝るときも、若い人は“ごめんなさい”って言うじゃないですか。やっぱ目上の人のときは“すみません”って言うて。女性と子供やったらいいと思うんです。男同士で“ごめんなさい”…」と言うと、「SUPEREIGHT」の村上信五は「えっ